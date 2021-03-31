Путин заявил о закреплении тенденции по восстановлению экономики РФ

Российская экономика восстанавливается, но доходы ряда регионов пока нестабильны. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

Региональные финансы постоянно находятся в поле зрения и под контролем властей, подчеркнул глава государства. Однако, по его словам, могут понадобиться дополнительные шаги для повышения финансовой устойчивости регионов. Ведь это одно из основных условий для развития страны, напомнил Путин.

Немало решений в этом направлении, отметил он, было принято в период пандемии - это и прямые дотации, и специальные бюджетные кредиты.

"Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются, - продолжил президент. - Мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна".

Глава государства сообщил, что ждет от губернаторов анализ финансового состояния вверенных им регионов, а также предложения, как можно повысить стабильность региональных финансов и главное - темпы роста экономики. Ведь это является одной из основных национальных целей, напомнил Путин.