В Москве родители довели школьницу до голодного обморока

На северо-востоке Москвы экстренно госпитализирована 14-летняя школьница. Девочка потеряла сознание из-за недоедания.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, семиклассница упала в обморок на уроке в школе в Восточном Дегунино. Девочка рассказала, что дома ее плохо кормят. Сейчас ребенок находится в больнице, а к ее родителям прошли с проверкой.

Оказалось, что школьница живет в антисанитарии в квартире на Дубнинской улице вместе с мамой и папой. Ранее эта семья не попадала в поле зрения социальных служб, но теперь к ней появились вопросы. Выяснилось, что у девочки нет своей кровати, также подтвердилась информация о скудном питании. Ведется проверка, соцслужбы определят, как можно помочь в этой ситуации.