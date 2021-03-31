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31.03.2021 11:40
Рубрика: Общество

На Чукотке продлили ограничения по COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

До 14 апреля продлили действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатор Роман Копин уже внес соответствующие изменения в постановление "О мерах обеспечения санитарно-эпидемического благополучия".

В ЕАО ограничения по COVID-19 продлили до 15 апреля

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция. Но самоизоляция для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, больше не является обязательной.

Специалисты регионального департамента здравоохранения считают, что снизить темпы заболевания поможет вакцинация не менее чем 60 процентов взрослого населения. На сегодняшний день первую прививку препаратом "Спутник V" сделали почти семь тысяч жителей Чукотки, а более 3,6 тысячи из них уже получили второй компонент вакцины.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Пандемия коронавируса COVID-19

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