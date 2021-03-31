На Чукотке продлили ограничения по COVID-19

До 14 апреля продлили действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатор Роман Копин уже внес соответствующие изменения в постановление "О мерах обеспечения санитарно-эпидемического благополучия".

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция. Но самоизоляция для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, больше не является обязательной.

Специалисты регионального департамента здравоохранения считают, что снизить темпы заболевания поможет вакцинация не менее чем 60 процентов взрослого населения. На сегодняшний день первую прививку препаратом "Спутник V" сделали почти семь тысяч жителей Чукотки, а более 3,6 тысячи из них уже получили второй компонент вакцины.