В ЕАО многодетные семьи получат компенсации за оплату детского сада

В Еврейской автономной области малыши из семей, где воспитывается три и более дошкольников, будут ходить в детский сад бесплатно. Благодаря изменениям, внесенным в региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей", будет полностью компенсироваться средняя стоимость за присмотр и уход за детьми в государственных или муниципальных детских садах.

- Сейчас законодательством области тоже предусмотрена компенсация платы за посещение ребенком детского сада, но только для жителей области с низкими доходами и в ограниченном объеме. Например, на первого ребенка можно оформить компенсацию в размере 20 процентов, на второго возвращается половина затрат, на третьего и последующих детей - 70 процентов. Но представьте, что сразу трое или даже больше детей ходят в детский сад. Это существенные расходы практически для любых родителей даже с учетом такой меры поддержки. Но даже на нее имеет право только примерно половина многодетных семей, в которых сразу трое детей посещают дошкольное учреждение. Остальные не соответствуют критерию нуждаемости. Поэтому в отношении таких семей мы предложили не принимать во внимание уровень доходов, - отметила председатель Заксобрания ЕАО Любовь Павлова, ставшая одним из инициаторов внесения изменений в областной закон.

Сейчас в автономии 33 семьи, в которых три или больше детей ходят садик. Из них только 15 могли получать компенсацию. Теперь появилась возможность помочь и остальным 18 семьям. Всего бесплатно получить дошкольное образование смогут около 100 малышей.

Закону придали обратную силу и право на полную компенсацию действует с 1 января 2021 года. Размер субсидии будет различаться в зависимости от средней стоимости садиков в муниципалитетах. В Биробиджане - 118 рублей в день, в районах автономии - от 74 до 97 рублей в день. Всего на реализацию закона будет потрачено более 2,5 миллиона рублей.