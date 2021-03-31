В Приамурье вскрыли мошенничество на миллион в рамках нацпроекта

В Амурской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Как выяснила прокуратура Благовещенска во время проверки, в 2020 году областной противотуберкулезный диспансер и детский центр медицинской реабилитации "Надежда" заключили с коммерческой организацией госконтракты на установку медицинских информационных систем и интеграцию их в работу.

Один из исполнителей предоставил заказчикам для оплаты документацию о якобы выполненных работах. На деле ничего не было сделано.

Таким образом, организация незаконно получила более миллиона рублей в качестве оплаты.

"Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.