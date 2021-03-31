Пермские ученые создадут "умное устройство" для профилактики сколиоза

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разрабатывает портативное устройство, которое поможет предвидеть развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата.

- Программно-аппаратный комплекс Monsys представляет собой портативное устройство, которое будет реагировать на движения человека и давать рекомендации. Их пользователь сможет увидеть в мобильном приложении, - пояснил автор проекта, аспирант кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" ПНИПУ Иван Шитоев.

Устройство будет считывать движения человека с помощью системы инерционных датчиков и сенсоров. Эти данные будут проходить первичную обработку на микрокомпьютере, а затем - обработку и анализ с помощью нейросетей.

Ученые уже создали прототип устройства и разработали алгоритмы сбора и обработки данных с акселерометра и миодатчика. В настоящее время они занимаются разработкой математической модели, а также схемы подключения датчиков и соединения их друг с другом. Проект уже получил грантовую поддержку программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям.