В Башкирии прокуратура проверит ситуацию с двойкой на лбу ученицы

Прокуратура города Кумертау начала проверку в связи с публикациями в средствах массовой информации о ненадлежащем поведении учительницы в отношении ученицы 1 класса.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, по предварительным данным, учитель начальных классов 25 марта 2021 года на одном из уроков в качестве профилактической меры за ненадлежащее поведение нанесла шариковой ручкой на лоб девочки отрицательную оценку.

Директора школы и учительницу вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.