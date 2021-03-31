В Башкирии учительница поставила двойку на лоб ученицы

В школе № 5 города Кумертау Республики Башкортостан произошел инцидент, обстоятельства которого обсуждают сейчас общественность и чиновники. Во время урока рисования учительница якобы поставила ученице, нарушившей дисциплину, двойку. Но не в дневник, а прямо на лоб.

Как сообщает агентство "Башинформ", директор школы назвала ситуацию двоякой. В ней детально разберутся сегодня при встрече с мамой ребенка. Учительница свои действия отрицает.

Если все подтвердится, ей грозит увольнение. Хотя педагог, работающий в этой школе с 1991 года, характеризуется только положительно.