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31.03.2021 17:31
Рубрика: Спорт

На курорте Шерегеш пройдет чемпионат России по волейболу на снегу

Текст: Илья Трисвятский
С 1 по 3 апреля на известном зимнем курорте Шерегеш в Кемеровской области состоится финальный турнир чемпионата России по волейболу на снегу. В этой стремительно набирающей популярность, но относительно молодой разновидности игры команды соперничают в формате 3х3 с одним разрешенным запасным.
Фото: Пресс-служба ВФВ Фото: Пресс-служба ВФВ
Фото: Пресс-служба ВФВ

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) стала активно развивать снежную дисциплину во второй половине 2010-х, когда начала проводить на горнолыжных курортах Старого света этапы континентального тура. Не сразу, но все же через год-два, в этих соревнованиях стали успешно выступать и представители России. Правда, на заре развития дисциплины здесь играли 2х2, наши Руслан Даянов и Тарас Мыськив завоевали звание чемпионов Европы 2018.

Прошла жеребьевка финальных раундов мужского и женского ЧР по волейболу

Международная федерация волейбола (ФИВБ) уже несколько лет ведет активное взаимодействие с Международным олимпийским комитетом (МОК), прорабатывая возможность включения снежного варианта игры в программу зимних Игр. Во время Белой Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане прошли выставочные матчи по волейболу на снегу на площадке, сооруженной рядом с "Австрийским домом". Уже позади и один сезон "Мирового тура" ФИВБ.

Непосредственно в России каждый сезон два главных турнира - чемпионат страны и розыгрыш национального Кубка среди мужских и женских команд. Увы, в прошлом году чемпионат из-за пандемии был отменен, он должен был состояться как раз на Шерегеше.

Фото: Пресс-служба ВФВ

В этом сезоне главным турнирам внутреннего календаря уже ничего не мешает. На днях в Новосибирске прошел розыгрыш Кубка страны. У мужчин победила команда "Динамо-Татарстан" (Казань), выигравшая в финале у ВК "Перцы" (Кемерово) - 15:11, 15:6. Нижнюю ступень пьедестала почета заняли представители московского "Комуса". В женских соревнованиях решающий матч за титул стал соперничеством новосибирского "Titans Volleyball" и столичного HSE - 15:11, 15:10 в пользу местных девушек. "Бронзу" завоевали кемеровские "Перчинки". Обладатели "золота" получили по 40 000 рублей призовых денег. Остается только сожалеть, что в волейболе на снегу, как и в нашем баскетболе 3х3, хватает команд с названиями латиницей. Понятно, это варианты сотрудничества со спонсорами, но все-таки в нашей стране официальный государственный язык - русский. А если у кого-то из дальневосточных клубов спонсор будет, допустим, японским или китайским - не иероглифами же писать…

Начались крупные волейбольные турниры на снегу и на песчаных кортах

Сейчас на площадках Шерегеша борьбу за звание лучших в стране поведут 12 мужских и семь женских коллективов. У мужчин это команда с самым высоким суммарным рейтингом игроков московский "Комус" (Всеволод Бобриков, Владислав Михалев, чемпион Европы 2018 Руслан Даянов и Юрий Богатов), еще два соискателя наград из столицы ФРПВ-ЦОП и МФВ, обладатель Кубка России 2021 "Динамо-Татарстан" (Казань), кемеровские "Вымпел", "Деревня", "Сибирские Медведи", "Град Лан" и СДС, новоуренгойский "Факел", "Рубин" (Томск) и "Реал-Дент" (Новосибирск).

Фото: Пресс-служба ВФВ

В турнире девушек выступают "Олимпик" (Мытищи), кемеровские "Перчинки" плюс студенческие КузГТУ и КемГУ, новосибирские "Альфа" и кубковый триумфатор "Titans Volleyball", а также "Томичка" (Томск). Призовой фонд куда солиднее, чем на розыгрыше Кубка страны. Победители чемпионата России получат по 100 тысяч рублей на команду.

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