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31.03.2021 09:54
Рубрика: Происшествия

В Иркутске ощутили землетрясение с эпицентром в Монголии

Текст: Дмитрий Лапин

Сегодня утром, в 8 часов по местному времени, в районе монгольского озера Хубсугул - на сопредельной стороне в 34 километрах от границы России и Монголии произошло землетрясение.

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Как сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, в эпицентре интенсивность подземных толчков составила восемь баллов. На российской стороне стихию ощутили жители Бурятии и Иркутской области. Чему не удивились - в столице Приангарья участившиеся ночные и утренние землетрясения уже прозвали "иркутским будильником".

В областном центре, а также в Шелехове, Олхе, Хомутово, Ангарске, Мегете, Слюдянке, Култуке, Усолье-Сибирском, Байкальске и Черемхово ощущались подземные толчки в 3-4 балла. Ближе к границе, например, в бурятском поселке Монды трясло на уровне 5-6 баллов.

По сообщению МЧС Иркутской области, собранная информация, полученной при взаимодействии с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, позволяет утверждать - пострадавших и разрушений нет, все объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы в регионе работают в штатном режиме.

Всего с начала 2021 года на территории Иркутской области и приграничных районах Республики Бурятия зарегистрировано девять сейсмических событий магнитудой более трех баллов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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