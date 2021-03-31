В Иркутске ощутили землетрясение с эпицентром в Монголии

Сегодня утром, в 8 часов по местному времени, в районе монгольского озера Хубсугул - на сопредельной стороне в 34 километрах от границы России и Монголии произошло землетрясение.

Как сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, в эпицентре интенсивность подземных толчков составила восемь баллов. На российской стороне стихию ощутили жители Бурятии и Иркутской области. Чему не удивились - в столице Приангарья участившиеся ночные и утренние землетрясения уже прозвали "иркутским будильником".

В областном центре, а также в Шелехове, Олхе, Хомутово, Ангарске, Мегете, Слюдянке, Култуке, Усолье-Сибирском, Байкальске и Черемхово ощущались подземные толчки в 3-4 балла. Ближе к границе, например, в бурятском поселке Монды трясло на уровне 5-6 баллов.

По сообщению МЧС Иркутской области, собранная информация, полученной при взаимодействии с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, позволяет утверждать - пострадавших и разрушений нет, все объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы в регионе работают в штатном режиме.

Всего с начала 2021 года на территории Иркутской области и приграничных районах Республики Бурятия зарегистрировано девять сейсмических событий магнитудой более трех баллов.