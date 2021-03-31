В Иркутске с авиарейса до Москвы сняли буйного пассажира

На борт самолета, готовящегося к рейсу Иркутск - Москва, был вызван наряд полиции.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, один из пассажиров до взлета воздушного судна начал дебоширить и нецензурно выражаться. На уговоры и замечания бортпроводников он не реагировал.

Неизвестно, был ли мужчина пьян, но в конце концов экипаж вызвал полицейских. В ходе проверки они установили личность дебошира: им оказался 55-летний житель Ангарска.

В результате нарушитель был отстранен от полета, в отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.

Несмотря на инцидент, самолет вылетел в Москву по расписанию.