В Омске водитель троллейбуса спас жизнь девушке

В Омске водитель троллейбуса заметил девушку, стоящую на перилах моста. Мужчина выбежал и предотвратил ее падение. Если бы не он, омичка могла погибнуть.

Инцидент произошел, когда троллейбус №4 двигался по маршруту Железнодорожный вокзал - городок Нефтяников.

Инцидент произошел на Комсомольском мосту. Водитель снял девушку с перил, успокоил, завел в троллейбус и сообщил о происшествии полиции. Затем продолжил свою работу.

Сейчас стражи порядка разбираются в причинах нештатной ситуации, сообщили в мэрии Омска.

Как пояснили в МП "Электрический транспорт", за рулем троллейбуса "Адмирал" находился 38-летний Александр Татаренко, который работает в троллейбусном депо с 2015 года.