Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
31.03.2021,  
11:49
Текст:  Светлана Цыганкова

NI назвал "Искандеры" под Калининградом серьезной проблемой для НАТО

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Российские ракеты в Калининградской области становятся серьезной проблемой для НАТО. Этот регион быстро превращается в вооруженную крепость.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Устаревшую буксируемую артиллерию предложили автоматизировать

Об этом пишет издание The National Interest. И добавляет, что в Калининграде дислоцируются пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", которые могут поразить обозначенную цель на расстоянии до 500 километров с точностью до шести метров.

Кроме того, войска береговой обороны вооружены противокорабельными комплексами "Бал-Э" и "Бастион-П". Последние могут угрожать ракетами кораблям, находящимся за сотни километров.

Чтобы защитить этот арсенал от авиации НАТО, регион прикрыт чрезвычайно плотной сетью ПВО, состоящей из систем С-300 и С-400 большой дальности, а также комплексов малой дальности "Панцирь".

Для использования такого оружия требуются мощные радары. Недавно введенная в эксплуатацию радиолокационная станция 29B6 "Контейнер" может отслеживать воздушную активность даже на большом расстоянии - от Великобритании до США.

Издание делает вывод: в случае конфликта между Россией и НАТО ракеты в Калининградской области станут препятствием для передвижения воздушных, морских и сухопутных войск через Польшу и Балтийское море. Российские радары, подразделения радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы будут иметь широкие возможности для сбора разведданных о деятельности НАТО.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Chris Light / wikipedia.org
Открытая демонстрация: турецкие танки М60А1 заметили в Ливии 30.03.2021
Подготовку подлодки к стрельбе "Калибрами" показали на видео 29.03.2021
Бьет в "яблочко": На Западе оценили испытание ракеты "Циркон" 28.03.2021
ПВО
Почему США обеспокоены распространением российской системы С-400 26.03.2021
США продолжают оказывать давление на Турцию из-за С-400 25.03.2021
НАТО
Противолодочные силы НАТО потеряли подлодку ВМФ РФ в Средиземном море 19.03.2021
Каждый девятый доллар в расходах НАТО идет на закупку новых вооружений 16.03.2021