Россия выдала Литве подозреваемого в создании нарколаборатории

Из России в Литву экстрадирован мужчина, подозреваемый в изготовлении метамфетамина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно материалам, которые литовские правоохранители передали российской стороне, мужчина пять лет назад организовал преступную группу, которая изготовляла и распространяла наркотики. Лаборатория располагалась на территории Литвы в жилом доме.

Впоследствии лаборатория была обнаружена полицейскими. Но мужчину, подозреваемого в организации канала создания и распространения наркотиков, тогда найти не удалось.

Полицейские получили информацию, что мужчина покинул территорию Литвы и скрывается в России. Эти данные были переданы Интерполу.

В ноябре прошлого года мужчину задержали в Петербурге и временно поместили в Кресты. Когда документальные нюансы были улажены, началась процедура экстрадиции. В итоге сегодня подозреваемый был передан литовским полицейским.