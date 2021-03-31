В Великом Новгороде на трансформаторном заводе произошел взрыв

В Великом Новгороде на предприятии по производству трансформаторов произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщили "РГ" в региональном СК.

По предварительным данным, причиной могла стать неисправная вентиляция в шкафу при сушке лако-красочных изделий. Взрыв произошел в сушильной камере.

Число пострадавших во время ЧП уточняется. По информации источника ТАСС, пострадал один человек. Агентство со ссылкой на региональный минздрав также уточняет, что врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В региональном управлении МЧС корреспонденту "РГ" сообщили, что получили сигнал о происшествии, но помощь спасателей не понадобилась, так как возгорания после хлопка не было.

На самом предприятии не стали комментировать ситуацию, сославшись на следственные действия - СК по Новгородской области начал проверку по факту инцидента.