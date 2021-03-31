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31.03.2021 16:45
Рубрика: Происшествия

В Керчи женщину и ее сожителя осудили за растление дочери

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Керчи суд приговорил местную 50-летнюю жительницу и ее 24-летнего сожителя к 18 годам и 15 годам и одному месяцу лишения свободы, соответственно, за половые преступления против 14-летней дочери керчанки. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

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Свой срок нерадивая мать, признанная судом также виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери (статья 156 УК РФ), будет отбывать в колонии общего режима с ограничением свободы на два года, ее знакомый - в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Следствие установило, что 8 марта 2020 года керчанка познакомилась с мужчиной на улице и привела того домой, где они стали пить алкоголь в честь женского праздника. Свидетельницей застолья стала дочь женщины, в отношении которой мать с собутыльником и совершили половые преступления.

- Следователи провели необходимый комплекс следственных действий, получили заключения экспертиз и собрали достаточную доказательственную базу, - отметили в ведомстве.

Девочку забрали из семьи и поместили в специализированное детское социальное учреждение. В нем она находится до сих пор. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

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