На Кубани предложили ограничить высотность отелей около моря

На Кубани в 500-метровой прибрежной зоне планируют ограничить высотность пансионатов и гостиниц.

- У строителей затраты на землю возвращаются за 3 года, а у отельеров - за 50, - объяснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Мы смогли сбалансировать этот рынок. И уже сегодня большое количество отельеров готовы создавать новую курортную инфраструктуру. Но и гостиницы не должны быть в 20 этажей. Сейчас прорабатываем допустимую высотность, будем предлагать 21 метр. 5-6 этажей - выше не нужно.

Сейчас на Азово-Черноморском побережье на расстоянии 500 метров от моря ограничено только жилищное высотное строительство. Запрет не распространяется на объекты курортной инфраструктуры, производственные зоны и сельскохозяйственного использования.

Также планируется запретить или строго ограничить перевод сельхозземель под жилую застройку, чтобы сохранить виноград и развивать виноделие. Напомним, ранее земли, предназначенные для сельхозпроизводства, через судебные решения переводили в участки под дачное строительство, а затем отдавали под жилую застройку.