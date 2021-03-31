В Майкопе 12 человек обвинили в даче ложных показаний ради насильника

В Майкопе оперативники завершили расследование уголовных дел в отношении 12-ти граждан. Они обвиняются в даче ложных показаний в суде, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

По данным следствия, в декабре 2019 года подозреваемые на заседании в Майкопском городском суде дали ложные сведения, чтобы создать надежное алиби своему родственнику, обвинявшегося в совершении изнасилования (часть 4 статьи 132 УК РФ).

Однако судья, учтя представленные в деле веские доказательства, к показаниям свидетелей отнесся критически и вынес фигуранту обвинительный приговор. Он вступил в законную силу.

"Сейчас все 12 уголовных дел направлены прокурору для утверждения обвинительных заключений и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - заключили в пресс-службе следственного ведомства.