Региональный департамент агропромышленного комплекса предложил Курганской областной Думе выйти в правительство РФ с законодательной инициативой о закреплении озер для любительского и спортивного рыболовства за конкретными пользователями.

Напомним: после внесения изменений в федеральный закон с 1 января 2020 года в Зауралье прекратили действие договоры пользования участками для организации любительского и спортивного рыболовства. Жители теперь могут свободно и бесплатно рыбачить на озерах, за исключением тех, где это не предусмотрено законом. Казалось бы, радоваться надо, ведь столько копий было сломано из-за платной рыбалки. А чиновники ожидают рост недовольства "в связи с отсутствием перспективы развития организованного любительского рыболовства".

До принятия поправок в Курганской области в пользовании бизнеса находилось более 40 водоемов, которые считались традиционными местами для любительской рыбалки. Пользователи координировали всю деятельность: где-то продавали путевки, а где-то бесплатно разрешали ловить на удочку. Учитывая, что главный обитатель местных озер - карась, предприниматели пытались разнообразить фауну, запуская мальков карпа, щуки, судака, окуня, плотвы и т. д. Зимой проводили аэрационные работы, создавали соответствующую инфраструктуру, оказывали различные услуги рыбакам, обустраивали их быт, обеспечивали охрану и порядок. Теперь ничего этого нет.

- Сейчас в регионе 2,5 тысячи незакрепленных озер, - говорит замдиректора департамента АПК Павел Кощеев. - Когда нет хозяина, возникают опасения в неэффективном использовании водоемов, могут быть проблемы с экологией. Поэтому мы направили в Минсельхоз РФ предложения о внесении изменений в закон, чтобы вернуть возможность закрепления озер за пользователями для организации любительского рыболовства.

Кстати

На территории Курганской области около 3000 озер, рек и водохранилищ. В долгосрочное пользование по результатам конкурсов и аукционов передано 515 водоемов общей площадью 147 тысяч гектаров (17 процентов от общего водного фонда). Из них для промышленного лова используется 349 участков, а для товарной аквакультуры - 166. Водоемы, предоставленные для организации любительского рыболовства, на территории Зауралья отсутствуют.