Рублев и Медведев вышли в полуфинал теннисного турнира в Майами

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Майами.

В борьбе за выход в четвертьфинал Медведев встречался с представителем США Фрэнсисом Тиафо. Россиянин не испытал серьезных проблем, одолев оппонента за полтора часа. У Медведева по ходу матча было серьезное преимущество. В первом сете он выиграл со счетом 6:4, а во второй партии американец взял на один гейм меньше. За выход в полуфинал Медведев поспорит с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Рублев встречался с Марином Чиличем из Хорватии, отлично игравшим на своей подаче. Но Рублев по разу в каждом сете делал брейк, при этом удерживая свою подачу - 6:4, 6:4. Следующим соперником Рублева станет представитель США Себастьян Корда.