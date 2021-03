С понедельника в Греции откроются промтоварные магазины

Несмотря на то, что во вторник в Греции число новых случаев заражения коронавирусом впервые превысило планку в 4 тысячи человек, с будущего понедельника в стране откроются непродуктовые магазины. Об этом после прошедшего сегодня заседания специальной комиссии экспертов по инфекционным заболеваниям объявил замглавы министерства защиты гражданина Никос Хардалиас.

При этом торговля будет осуществляться двумя методами: click in away - когда покупатель посещает магазин только, чтобы забрать заранее заказанный и оплаченный товар, и click in shop - когда покупатель может посетить магазин и примерить необходимую одежду по предварительной записи.

Еще одним нововведением стало разрешение гражданам покидать по выходным пределы своего муниципалитета для прогулок на свежем воздухе, но только на время не более 3 часов с момента отправки обязательного СМС-сообщения и группой не более трех человек или в составе одной семьи.

Следующем шагом, по задумке правительства, должно стать открытие школ с 12 апреля.

По информации Национальной организации общественного здоровья, за последние сутки в Греции зарегистрировано 3616 случаев заражения коронавирусом, 739 человек находятся в палатах интенсивной терапии, 76 граждан скончались.