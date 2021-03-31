Счетная палата не обнаружила у "Роскосмоса" нецелевых трат бюджета

Счетная палата проверила расходование бюджетных средств у "Роскосмоса" за 2020 год. В результате нецелевое использование средств госказны выявлено не было, передает РИА Новости.

По словам главы СП Алексея Кудрина, "Роскосмос" стал значительно внимательней относиться к своей дисциплине в плане финансов.

Тем не менее, нарушения тоже присутствуют. "В основном они связаны с отдельными процедурами, бухгалтерским учетом... Но эти нарушения не требуют обращения в правоохранительные органы", - отметил Алексей Кудрин.