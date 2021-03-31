Счетная палата подала заявку на аудит МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола

Счетная палата подала заявки на участие в тендерах по проведению аудита бюджетов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Интерпола, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации с отчетом за прошлый год.

"С одной стороны, это повышает компетенции нашей Счетной палаты, мы знакомимся с передовыми международными правилами, кроме того мы будем конкретно иметь доступ к работе этих организаций", - сказал Кудрин.

Он напомнил, что Счетная палата уже получила на международном тендере право проводить аудит Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО). "Мы уже приступили к этому аудиту, много что выявили, продолжаем работу", - сказал Кудрин.

"В мире на аудит международных организаций проходят десятки тендеров - будем смело в них участвовать", - рассказывал Кудрин в интервью ТАСС в 2020 году.