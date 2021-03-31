СК завершил расследование дела об особо крупном мошенничестве

Второе управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СК по Москве поставило точку в деле Виктора Нечаева. Этого человека обвинили в покушении на особо крупное мошенничество.

Нечаев, как уверяют в СК, летом прошлого года узнал, что некий его знакомый очень хочет стать губернатором. Нечаев решил на таком желании заработать. Должность губернатора он "оценил" в 35 миллионов евро. Понятно, что к такому назначению гражданин Нечаев никакого отношения не имел, но заработать очень хотелось.

При получении первой части денег Нечаева задержали оперативные сотрудники ФСБ. Вину он признал, ведь был человеком опытным - уже судимый за подобное преступление.

В среду, 31 марта, тома его дела отправят в прокуратуру.