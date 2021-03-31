Третий фестиваль сериалов "Пилот" открыл прием заявок

Третий российский фестиваль сериалов "Пилот" в 2020 году, к неудовольствию многих, в том числе и автора этих строк, не проходил. Причина понятна - пандемия. Зато в 2021-м фестиваль состоится, и раньше, чем обычно. Можно сказать, что он поменялся месяцами с "Кинотавром". "Пилот", который обычно проводился в сентябре, пройдет с 25 по 27 июня в городе Иваново. А "Кинотавр" переехал на бархатный сезон - первый месяц осени.

Сейчас же фестиваль сериалов оповестил всех, что открывает прием заявок. Принять участие в конкурсе могут пилотные серии завершенных или незавершенных сериалов, премьера которых еще не состоялась ни на ТВ, ни на онлайн-платформах. Полный список требований доступен на сайте фестиваля.

"Этот год становится по-настоящему переломным во всем и в плане развития индустрии сериалов оказался одним из самых важных. Индустрия шагнула далеко вперед, несмотря на все ограничения. И это ее развитие нам и предстоит понять, осознать и прочувствовать на "Пилоте" этим летом", - отмечает президент фестиваля Валерий Тодоровский. Кстати, в год пандемии Валерий Петрович дал "РГ" интереснейшее видеоинтервью, посвященное сериалам - его можно смотреть на нашем сайте.

В попечительский совет фестиваля "Пилот" входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой, генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов, кинорежиссер, продюсер, основатель и соучредитель кинокомпании "Art Pictures Studio" Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова", председатель экспертного совета Фонда Кино Леонид Верещагин, продюсер, руководитель кинокомпании "СТВ", соучредитель студии анимационного кино "Мельница", председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, директор кинокомпании "ПРОФИТ" Игорь Толстунов, основатель, генеральный продюсер компании "Среда" Александр Цекало.

Организаторы обещают, что фестиваль будет проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки. Осталось понять - как совместят в Иваново фестиваль "Пилот" и фестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало", который обычно проходил в середине июня. Пока что даты "Зеркала" не объявлены.