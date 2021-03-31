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31.03.2021 18:47
Рубрика: Происшествия

Украинский киллер получил срок за убийство главного строителя МВД РФ

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд приговорил 41-летнего гражданина Украины Юрия Гуйву, к 15 годам и 6 месяцам колонии строго режима. Гуйва признан виновным в убийстве по найму, а также разбое и незаконном хранении и ношении оружия. Обвинительное заключение по этому уголовному делу утверждал заместитель Генерального прокурора. Расследование вели следователи центрального аппарата СК России.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, в суде установлено, что в начале 2017 года бизнесмен предложил своему знакомому за денежное вознаграждение организовать убийство руководителя ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД РФ" для хищения интересующих его финансовых документов.

Договорившись с заказчиком о вознаграждении в размере 3 млн рублей, исполнитель спланировал преступление и привлек в качестве одного из соучастников Гуйву.

27 марта 2017 года у подъезда дома по улице Осенняя в Москве исполнитель вместе соучастниками напали на предпринимателя, отобрали у потерпевшего портфель с документами и два раза выстрели в грудь. От ранений мужчина скончался на месте.

Ранее в 2019 году один из исполнителей преступления осужден приговором суда к длительному сроку лишения свободы, приговор вступил в законную силу. Скрывшийся от следствия Гуйва находился в международном розыске и был задержан на территории Польши. После чего его экстрадировали в Россию.

Уловное дело в отношение заказчика убийства - бизнесмена, в настоящее время рассматривается в Мосгорсуде. Дело в отношении его знакомого выделено в отдельное производство.

Происшествия Правосудие Суд

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