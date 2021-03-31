Уничтожение дрона-камикадзе хуситов саудовским F-15 показали на видео

Истребитель F-15 Eagle королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии обнаружил и уничтожил дрон-камикадзе, запущенный сторонниками движения "Ансар Аллах" (хуситы).

One clear video of an #Houthi Qasef-2K drone being hunted out of the skies by #RSAF F-15 Eagle. pic.twitter.com/sihOaeh21E — Aurora Intel (@AuroraIntel) March 30, 2021

В появившемся в социальных сетях ролике виден летящий беспилотный летательный аппарат сравнительно небольших размеров, внешне похожий на барражирующий боеприпас Qasef-2K. Через несколько мгновений происходит мощный взрыв, полностью уничтожающий БПЛА, затем в кадре появляется боевой самолет.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, для перехвата, который был осуществлен с очень близкого расстояния, по всей видимости, использовалась ракета американского производства AIM-120 AMRAAM.

"Сообщалось, что ее стоимость составляет около одного миллиона долларов, в то же время цена такого беспилотника - всего лишь несколько тысяч. Но, учитывая, какой может быть причинен урон, применение таких средств поражения можно считать оправданным. Ведь раньше дронами поражались различные важные административные здания, в том числе комплекс королевского дворца в Эр-Рияде, предприятия нефтепереработки, объекты военного назначения. Конечно, постоянное дежурство в воздухе истребителей и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения обходится в очень приличную сумму", - отмечает Лямин.