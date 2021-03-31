Устаревшую буксируемую артиллерию предложили автоматизировать

В России старые гаубицы с ручным управлением могут превратить в автоматизированные комплексы.

Устаревшую буксируемую артиллерию ждет новая жизнь. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ВНИИ "Сигнал" (входит в "Ростех"), эти орудия намерены оснастить автоматизированным оборудованием и включить в единую систему управления тактического звена.

Современные артиллерийские комплексы получает данные о координатах вражеских целей по каналам связи, и наводка совершается автоматически. А гаубицы, к примеру легендарную 122-мм Д-30, наводят вручную с помощью вращаемых рычагов. Специалисты пришли к выводу, что на них можно установить электроприводы, которые используются при создании новейшей бронетехники.

Оснащение орудий автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО), позволит включить их единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). А это значит, что в перспективе гаубицы смогу участвовать в сетецентрических боевых действиях в связке с новейшим танками и артиллерийскими самоходками.

То есть, все эти виды техники будут действовать в одном информационном поле и обмениваться данными в режиме реального времени.