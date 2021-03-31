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31.03.2021 19:06
Рубрика: Культура

В Бахрушинском музее открылась выставка "Полет как мечта"

Текст: Наталья Лебедева
Оторваться от земли, преодолев гравитацию, и поверить в то, что человек может просто так парить над землей можно в Бахрушинском музее, где открылась выставка "Полет как мечта".
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Легенда об Икаре возникла очень давно как мечта человечества о полете, о преодолении земного притяжения. И первые сценические полеты появились еще в античном театре, когда боги спускались с небес на землю и творили здесь свои божественные дела, поражая воображение публики", - рассказывает Генеральный директор Театрального музея им. А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов.

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Эти полеты сопровождают театр до настоящего времени. И несмотря на свою простоту - технологии, кстати, с античных времен мало изменились - по-прежнему вызывают восторг у публики.

Каждый экспонат - театральный плакат, архивные фотографии и видео - погружает в удивительный мир полетов в истории культуры. Посетители узнают, какие технические средства используют театры для создания иллюзии полета и смогут понаблюдать над самыми яркими, трогательными и запоминающимися полетами артистов. А потом переместиться в космическое пространство и посмотреть на Землю с борта космической станции. Вот так пересекаются техногенный мир и мир романтических идеалов.

Посетители совершат полеты над Землей вместе с героями Ильи Кабакова, выйдут в открытый космос инсталляции Дмитрия Цветкова, окажутся среди созвездий Сергея Шутова, познакомятся с летающими объектами Андрея Гросицкого, заглянут в приоткрытую Сергеем Катраном сердцевину метеоритов, переживут состояние безвесия в летательном аппарате Любы Стерликовой и отправятся в путешествие в видеоработе Ираиды Юсуповой и Александра Долгина на ковре-самолёте, материализованном воображением Дмитрия Александровича Пригова. Гости выставки также смогут открыть новые измерения в супрематической композиции Эдуарда Штейнберга и победить силы гравитации вместе с цирковыми гимнастами Андрея Щелокова и проложить новые маршруты в самолете детства, воссозданном Игорем Шелковским.

Архитектурные фантазии о летающих городах будущего оживут в футуристических проектах Георгия Крутикова и Эль Лисицкого, предоставленных Музеем архитектуры им. Щусева.

Особое место в экспозиции заняли экспонаты из собрания Музея Маяковского и архива Александра Лаврентьева, относящиеся к творчеству Александра Родченко, Владимира Татлина, Ольги Розановой, Наталии Гончаровой, Любови Поповой, Эль Лисицкого, Василия Каменского.

Выставка пройдет с 31 марта по 30 апреля 2021 года при поддержке фонда "История Отечества".

Прямая речь

Генеральный директор Театрального музея им. А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов:

- Сценический полет появился еще в античном театре. Для этого древние греки использовали специальный механизм, который назывался еккиклема. Но расцвет сценических полетов пришелся на театр барокко, когда парение над сценой было непременным атрибутом зрелища.

В российском императорском театре сценические эффекты широко применялись на протяжении всего XIX века. В середине века особой популярностью пользовались масштабные и зрелищные постановки-феерии. Это были в основном балетные спектакли, в которых были задействованы лучшие артистические силы и демонстрировалось торжество эффектов во всех их проявлениях. Невозможно было представить "Жизель" или "Сильфиду" без летающих балерин.
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Одним из главных мастеров создания таких эффектов был художник-декоратор и машинист Императорского Большого театра Карл Вальц. Его справедливо называли волшебником сцены.

Он часто использовал полеты в постановках, созданных по его либретто. В начале своей творческой карьеры он оформил балет "Кащей" и поразил публику разрушением декораций, провалами в трюм сцены и, конечно, полетами - летали все главные действующие лица. У Вальца вообще часто летали птицы, как, например, сова в финале "Лебединого озера", пчелы и всякие неземные существа.

К концу XIX века интерес к жанру феерии стал затихать и казалось, что и сценические полеты стали пользоваться меньшей популярностью. Но нет. Эффект полета дожил до наших дней. В той же "Жизели" мы видим балерин, парящих над сценой. Эти кажущиеся простыми эффекты до сих пор трогают публику за душу своим романтизмом и загадочностью.

Правда век технологий вносит свой вклад, и в современных драматических постановках над сценой уже летают дроны. Трудно предсказать, что еще может появиться. Но старые, проверенные веками механизмы по-прежнему востребованы в театре, их бережно сохраняют и используют.

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