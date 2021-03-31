В Испании не выполнили план по вакцинации населения от коронавируса

Власти Испании еще до начала кампании по вакцинации от коронавируса распланировали, когда и какую группу населения нужно привить. Согласно этому графику, к 1 апреля 80 процентов лиц старше 80 лет - самой уязвимой группы - должны были получить защиту от COVID-19. Но, как выяснила газета El Mundo, планы правительства были сорваны из-за нехватки вакцины.

По отчетам регионов, в лучшем случае один укол сделали 60 процентам стариков, а тех, кому ввели вторую дозу вакцины, в два раза меньше. Власти автономий заверяют, что могли бы ускорить прививочную кампанию, но необходимого количества препаратов они просто не получили.

На данный момент крайне сложно понять, как сложилась ситуация с вакцинацией, поскольку в ряде регионов приоритет отдали тем, кто живет в домах престарелых (что, кстати, еще в январе привело к вспышкам коронавируса в ряде социальных центров), в других старшую возрастную группу разбили на несколько подгрупп и вели учет по ним. Как отмечает СМИ, план не был выполнен нигде.

Министр здравоохранения Каролина Дариас уверяет, что Испания достигнет поставленной цели по вакцинации не менее 80 процентов лиц старше 80 лет "в ближайшие две недели".

Между тем правительство Испании обратилось в Конституционный суд с просьбой изучить закон, принятый в регионе Галисия и открывающий возможность сделать вакцинацию обязательной. Официальный Мадрид уверен, что такое может позволить себе только центральное, а не региональное правительство, поскольку подобный законодательный акт ограничивает права и свободы граждан. Центральные власти Испании пойти на такое пока не готовы.