В Киеве ужесточат ограничения по COVID-19 с 5 апреля

Общепит сможет работать только на вынос или доставку. Продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля. Руководители учреждений и предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан предупреждал о введении таких ограничений в столице, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для больных COVID-19.

По данным министра здравоохранения, в Киеве наблюдается крайне напряженная ситуация с коронавирусом. Загрузка коек с кислородным обеспечением составляет 85,8 процента. За минувшие сутки в городе заболели 1100 человек, что является самым высоким суточным показателем по Украине, передает портал strana.ua.