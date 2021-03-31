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31.03.2021 18:44
Рубрика: В мире

В Киеве ужесточат ограничения по COVID-19 с 5 апреля

Текст: Александр Саможнев
С понедельника, 5 апреля, в Киеве закрываются школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам пассажиров, сообщил в Тelegram-канале мэр Виталий Кличко.

Общепит сможет работать только на вынос или доставку. Продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля. Руководители учреждений и предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

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Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан предупреждал о введении таких ограничений в столице, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для больных COVID-19.

По данным министра здравоохранения, в Киеве наблюдается крайне напряженная ситуация с коронавирусом. Загрузка коек с кислородным обеспечением составляет 85,8 процента. За минувшие сутки в городе заболели 1100 человек, что является самым высоким суточным показателем по Украине, передает портал strana.ua.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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