В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 32,2 тысячи человек

Количество военнослужащих, которых привили от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V", превысило в армии и на флоте 408 тысяч.

В среду вечером Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства представило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По этим данным, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 45 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 258 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 112 309 военнослужащих.

На контроле у врачей сейчас находятся 487 военных. Это меньше, чем было в минувший вторник и несколькими днями ранее. У этих военнослужащих диагностировали опасную инфекцию. 312 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Четверо - в гражданских больницах и клиниках. Еще 171 человек лечатся на дому.

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Тяжелых больных нет. В состоянии средней тяжести - три человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Положительный тест на коронавирус также оказался у 21 курсанта и слушателя вузов Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, сейчас лечатся 974 человека, 202 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.