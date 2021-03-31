Видео: опубликована раритетная советская экранизация "Властелина колец"

Заинтересованную общественность будоражит неслыханная радость - "Пятый канал" опубликовал на своем YouTube-канале "Хранителей" - отечественный телеспектакль по "Властелину колец" Толкина.

Поклонники творчества Профессора искали его десятилетиями, в какой-то момент совсем отчаявшись и утратив надежду на успех.

В основе постановки 1991 года - первая книга трилогии, "Братство Кольца", в специфическом переводе Муравьева и советского политического диссидента Кистяковского, это 1983 год.

Телеспектакль сняли на Ленинградском ТВ с участием актеров городских театров. В частности, Гэндальфа сыграл Виктор Костецкий ("Звезда пленительного счастья", Флориндо в "Труффальдино из Бергамо", доктор Лифси в "Острове сокровищ), Фродо - Валерий Дьяченко ("Агент национальной безопасности"), Голлума - Виктор Смирнов ("Ликвидация"), Галадриэль - Елена Соловей ("Раба любви", "Клан Сопрано"), а рассказчик - это "Дюша" Романов из "Аквариума" и "Трилистника". Он же стал композитором спектакля. Режиссер - Наталья Серебрякова (сериал "Сказка за сказкой").

Отметим, в 1985 году на том же Ленинградском ТВ вышел телеспектакль по "Хоббиту", который назывался "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса Хоббита".