Постановление правительства Вологодской области от 30 марта 2021 года № 371 "О продлении режима функционирования "Повышенная готовность" и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Продлить режим функционирования "Повышенная готовность" по 26 апреля 2021 года включительно.

2. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

2.1 в пункте 1 цифры и слова "31 марта 2021 года" заменить цифрами и словами "26 апреля 2021 года";

2.2 в абзаце восьмом пункта 3 слова и цифры ", но не более 500 человек" исключить;

2.3 в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. При осуществлении деятельности организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели (далее - организации) обязаны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы соответствующей сферы деятельности, в том числе обеспечить соблюдение всеми работающими в организации масочного режима, дезинфекционного режима.";

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"рекомендовать перевести работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Вологодской области, на дистанционный режим работы, обеспечив в приоритетном порядке перевод на дистанционный режим работы работников в возрасте 65 лет и старше, при наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения при этом бесперебойного осуществления соответствующих видов деятельности.";

2.4 пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Рекомендовать лицам с высоким риском тяжелого заболевания (лицам старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями, в первую очередь, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников







