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31.03.2021 16:43
Рубрика: Происшествия

Вынесен приговор бизнесмену, похитившему 300 млн на строительстве общежитий

Текст: Иван Егоров
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Бабушкинский суд Москвы в среду приговорил бывшего гендиректора ООО "Лидер" Константина Молодкина к 4 годам колонии общего режима за растрату 300 млн рублей.

Фото: ТАСС
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Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. По ее словам, в суде установлено, что Молодкин, как руководитель строительной компании, получил в 2016 году аванс в 300 млн рублей от АО "Главное управление обустройства войск". Деньги были направлены на исполнение госконтракта по строительству двух общежитий для военных в Москве. Получив деньги, Молодкин распорядился ими, как своими собственными, растратив примерно 200 млн рублей в том числе на авиабилеты и гостиницы, в которых он отдыхал. Оставшиеся 100 млн он перечислил на расчетные счета сторонних фирм в качестве авансирования возможной поставки строительных материалов и выполнение строительно-монтажных работ. Однако, по данным следствия, эти работы фактически не выполнялись.

Как установил суд, своими действиями Константин Молодкин причинил АО "ГУОВ", контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, материальный ущерб в размере 300 млн рублей. Кроме 4 лет колонии, суд назначил бывшему гендиректору штраф в 500 тысяч рублей. Также Бабушкинский суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 300 млн рублей. Для возмещения ущерба еще во время предварительного следствия на имущество Молодкина был наложен арест.

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