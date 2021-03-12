Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 33-ФЗ "О внесении изменений в статью 226 части первой и статьи 887 и 899 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года

Статья 1

В абзаце первом пункта 2 статьи 226 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2006, N 23, ст. 2380) слова "суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда" заменить словами "трех тысяч рублей".

Статья 2

Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 статьи 887 слова "не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда" заменить словами "десять тысяч рублей";

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 899 слова "сто установленных законом минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "пятьдесят тысяч рублей".

Президент Российской Федерации В. Путин