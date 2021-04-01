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1 апреля 2021 г.

Постановление правительства Астраханской области от 1 апреля 2021 года № 100-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2021 № 494 "О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 г. № 300", предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 01.04.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, дополнив пункт 12 постановления абзацами следующего содержания:

"- с 01.04.2021 по 14.04.2021 включительно;

- с 15.04.2021 по 28.04.2021 включительно.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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