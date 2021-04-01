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1 апреля 2021 г. 15:35
Общество
Текст: Артем Локалов

Орден Мужества для Марии

Австрийка, спасшая советских военнопленных в 1945-м: как сложились их судьбы
На этой неделе президент России Владимир Путин наградил посмертно Орденом Мужества австрийку Марию Лангталер - за спасение советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Илья Васильев - глава Фонда Александра Печерского - рассказал "Родине", как это стало возможно.
Мария Лангталер (в центре) с Михаилом Рыбчинским (слева от нее) и Николаем Цемкало. Фото: предоставлено Фондом имени Александра Печерского
Мария Лангталер (в центре) с Михаилом Рыбчинским (слева от нее) и Николаем Цемкало. Фото: предоставлено Фондом имени Александра Печерского

Фонд памяти Александра Печерского занимается увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, подпольщиков, боровшихся с нацистами и жертв немецкой оккупации. В прошлом году исполнилось 75 лет восстанию советских военнопленных в австрийском концлагере Маутхаузен.

Путин наградил посмертно австрийку, спасшую советских пленных в 1945 году

- Мы делали два фильма - про движение Сопротивления советских военнопленных во время Великой Отечественной и непосредственно про восстание в Маутхаузене. Именно тогда записали интервью с дочерью Марии Лангталер - Анной Хакль, - говорит Илья Васильев. - И тогда же возникла идея ходатайствовать перед российскими властями, чтобы посмертно наградить ее мать - Марию Лангталер - Орденом Мужества.

Она с риском для жизни укрывала у себя дома двух советских военнопленных - Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало.

- Это было начало 1945 года. Уже было понятно, что фашистов ждет разгром. Тем не менее, в массовом убийстве военнопленных, а погибло более 400 человек, принимали участие не только эсэсовцы и другие фашистские подразделения, но и обычные граждане - жители Маутхаузена. Они расправлялись с бежавшими из концлагеря, в том числе, при помощи подручных средств, например, вил. Спастись удалось немногим. Двух советских военнопленных спасла мужественная Мария, - напоминает Васильев.

Сеновал возле дома Лангталеров, где прятались Михаил Рыбчинский и Николай Цемкало. / из архива Фонда имени Александра Печерского

У Марии было несколько детей. Сыновей призвали в вооруженные силы гитлеровской Германии. Лангталер надеялась, что если она спасет от смерти советских пленных, Бог позволит вернуться домой ее сыновьям живыми.

Они вернулись.
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Михаил Рыбчинский и Николай Цемкало через несколько лет после Победы тоже возвращались в Австрию, где встречались с Марией. Она, в свою очередь, приезжала в гости к Рыбчинскому в Киев и к Цемкало в Луганск.

- В Австрии Мария Лангталер наград не получила. В Советском Союзе - тоже. Поэтому Фонд Александра Печерского обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой наградить ее посмертно Орденом Мужества, - говорит Васильев. - Мы благодарны, МИДу и президенту страны, что заметили нашу инициативу.

Когда и как состоится награждение, пока неизвестно, особенно учитывая ограничения, которые продолжают действовать из-за коронавируса. Но рано или поздно это произойдет.

Мария Лангталер (в центре) в гостях у Михаила Рыбчинского. Справа от Марии - его мать. / из архива Фонда имени Александра Печерского

А пока специалисты Фонда имени Александра Печерского ведут поиск потомков Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало.

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