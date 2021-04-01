Постановление губернатора Белгородской области от 31 марта 2021 года № 32 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- четвертый абзац подпункта 2.4 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"- в возрасте 65 лет и старше, относящихся к группе риска заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), руководствоваться постановлением Главного государственного санитарного врача по Белгородской области от 18 ноября 2020 года № 8563 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Белгородской области".";

- подпункт 2.7 пункта 2 постановления дополнить двенадцатым абзацем следующего содержания:

"Проведение летней детской оздоровительной кампании 2021 года осуществляется при условии обеспечения наполняемости отрядов (количества детей) из расчета не более 75 процентов допустимой проектной вместимости стационарных организаций отдыха и оздоровления, с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

- пункт 5 постановления дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:

"5.2. Руководствоваться постановлением Главного государственного санитарного врача по Белгородской области от 18 ноября 2020 года № 8563 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Белгородской области".".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков







