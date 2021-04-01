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1 апреля 2021 г.

Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 31 марта 2021 года № 25 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в части 1:

в абзаце первом слова "31 марта" заменить словами "14 апреля";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению (за исключением лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией) соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции может быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях.";

2) пункт 2 части 3 признать утратившим силу;

3) в пункте 4 части 4 слова "31 марта" заменить словами "14 апреля".

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин



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