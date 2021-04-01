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1 апреля 2021 г.

Указ главы Чувашской Республики от 31 марта 2021 года № 42 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294, от 5 декабря 2020 г. № 307, от 12 декабря 2020 г. № 311, от 16 января 2021 г. № 3, от 23 января 2021 г. № 8, от 9 февраля 2021 г. № 13, от 12 февраля 2021 г. № 15, от 20 февраля 2021 г. № 26, от 24 февраля 2021 г. № 27) следующие изменения:

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, с 1 апреля 2021 г. перевести на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работников из числа граждан, указанных в пункте 1 настоящего Указа.";

абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"обеспечить принятие необходимых мер по формированию и представлению в Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии перечня организаций, указанных в пункте 8 настоящего Указа, в целях осуществления специальной социальной выплаты работникам указанных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



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