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01.04.2021 21:23
Рубрика: Власть

До 486 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Число привитых от COVID-19 военнослужащих растет с каждым днем. По данным Минобороны РФ, в армии и на флоте таких уже более 413 тысяч человек. Все они вакцинированы первым препаратом "Спутника V".

Фото: предоставлено Минобороны
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А количество военных, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло 32 287 человек. Эти данные в четверг вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте оборонного ведомства.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 29 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 112 462 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 486 военнослужащих с положительным тестом на COVID-19 находятся на контроле у врачей. 305 инфицированных коронавирусом лежат в военных госпиталях. Четверо лечатся в гражданских больницах и клиниках. Еще 177 человек изолированы на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двух военнослужащих. Остальные болеют без симптомов.

Кроме того, среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ выявлены 18 человек с опасной инфекцией. Этот показатель также постоянно сокращается.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что в 18 многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 18 816 заболевшим. 6 435 из них - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

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