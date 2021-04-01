Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран

Генеральный директор Всемирной организации Тедрос Аданом Гебрейесус призвал международное сообщество выделить 10 млн доз вакцины от коронавируса для 20 стран, которые еще не начали прививочную кампанию. Об этом он сообщил на брифинге Женеве.

"На прошлой неделе я обратился со срочной просьбой к странам, у которых есть вакцины против COVID-19, включенные в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного использования, немедленно поделиться 10 млн доз с COVAX", - цитирует главу ВОЗ ТАСС.

По его словам, эти дозы вакцины нужны для тех государств, которые до сих пор не могут начать вакцинацию. В первую очередь необходимо привить пожилых людей и медицинских работников. "Призыв был услышан, однако мы все еще не получили обещаний в отношении упомянутых доз", - добавил Гебрейесус.