Указ губернатора Ивановской области от 31 марта 2021 года № 45-уг О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4.2. В течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, а также в случае отсутствия медицинских документов, установленных абзацем вторым настоящего подпункта, пройти лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или тестирование с применением диагностических наборов реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2 методом иммунохроматографии.

Требование абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на иностранных граждан, а также граждан Российской Федерации, которые при пересечении Государственной границы Российской Федерации представили медицинские документы (на русском или английском языках), подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, или медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), либо которые прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.".

2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"к лицам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.".

3. В пункте 7.1 слова "через 14 дней" исключить.

4. В пункте 8 слова "новогодних и рождественских" заменить словами "государственных и религиозных".

5. Пункт 11.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"детей, фактически проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, при наличии у них медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема, либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG) или отсутствие антигена SARS-CoV-2, либо справки или выписки из истории болезни о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной медицинской организацией по месту прохождения лечения.".

6. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничения, установленные в абзаце первом настоящего пункта, не распространяются на лиц, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.".

7. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничения, установленные в абзаце первом настоящего пункта, не распространяются на лиц, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







