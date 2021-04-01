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1 апреля 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 1 апреля 2021 года № 46-уг О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 26.06.2020 № 81-уг "Об установлении периодов временной нетрудоспособности работающим лицам в возрасте 65 лет и старше в условиях действия на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

Дата подписания 1 апреля 2021 г.
Опубликован 1 апреля 2021 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", предложениями главного государственного санитарного врача по Ивановской области от 22.03.2021 и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 26.06.2020 № 81-уг "Об установлении периодов временной нетрудоспособности работающим лицам в возрасте 65 лет и старше в условиях действия на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 1 дополнить словами ", с 01.04.2021 по 14.04.2021, с 15.04.2021 по 28.04.2021, с 29.04.2021 по 30.04.2021".

2. Действие положений пункта 1 указа Губернатора Ивановской области от 26.06.2020 № 81-уг "Об установлении периодов временной нетрудоспособности работающим лицам в возрасте 65 лет и старше в условиях действия на территории Ивановской области режима повышенной готовности" (в редакции настоящего указа) распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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