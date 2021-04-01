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1 апреля 2021 г. 00:01

Как нас Юра в полет провожал

Песню о Гагарине исполняют Иосиф Кобзон, Юрий Гуляев и первый отряд космонавтов. За роялем Александра Пахмутова

Музыка: Александра Пахмутова Слова: Николай Добронравов

Звёзды в степи
Вновь зацветут незнакомым огнём...
Где-то вдали
В чутком молчании спит космодром.
Новые люди придут,
Только друга не вернём...
Звёзды под утро цветут
Незнакомым огнём.

Припев:
Мы снова вспомним о нём,
О ласковом друге своём...
Вспомним звёздный причал
И учебный штурвал,
Как нас Юра в полёт провожал,
Юра в полёт провожал.

Вспомним о нём,
Жить рядом с ним нам с тобой повезло...
Вспомним о нём,
Нам он оставил любовь и тепло.
Всё он оставил живым,
Кроме права делать зло.
Вот мы о нём говорим,
И на сердце светло.

Припев.

Станет светлей,
Где-то чуть слышно вздохнут камыши...
Новых друзей
Ты поскорей заводить не спеши.
Знал не вернувшийся друг
Эту преданность души...
В смутном предчувствии вьюг
Всё не спят (шумят) камыши...

Припев.

Звёзды в степи
Вновь зацветут незнакомым огнём...
Вся наша жизнь -
Как бесконечная память о нём.
Будут улыбки побед,
Только друга не вернём.
Брезжит в тумане рассвет,
Словно память о нём.

Припев.

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