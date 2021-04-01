Музыка: Александра Пахмутова Слова: Николай Добронравов

Звёзды в степи

Вновь зацветут незнакомым огнём...

Где-то вдали

В чутком молчании спит космодром.

Новые люди придут,

Только друга не вернём...

Звёзды под утро цветут

Незнакомым огнём.



Припев:

Мы снова вспомним о нём,

О ласковом друге своём...

Вспомним звёздный причал

И учебный штурвал,

Как нас Юра в полёт провожал,

Юра в полёт провожал.



Вспомним о нём,

Жить рядом с ним нам с тобой повезло...

Вспомним о нём,

Нам он оставил любовь и тепло.

Всё он оставил живым,

Кроме права делать зло.

Вот мы о нём говорим,

И на сердце светло.



Припев.



Станет светлей,

Где-то чуть слышно вздохнут камыши...

Новых друзей

Ты поскорей заводить не спеши.

Знал не вернувшийся друг

Эту преданность души...

В смутном предчувствии вьюг

Всё не спят (шумят) камыши...



Припев.



Звёзды в степи

Вновь зацветут незнакомым огнём...

Вся наша жизнь -

Как бесконечная память о нём.

Будут улыбки побед,

Только друга не вернём.

Брезжит в тумане рассвет,

Словно память о нём.



Припев.