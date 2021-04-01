Музыка: Александра Пахмутова Слова: Николай Добронравов
Звёзды в степи
Вновь зацветут незнакомым огнём...
Где-то вдали
В чутком молчании спит космодром.
Новые люди придут,
Только друга не вернём...
Звёзды под утро цветут
Незнакомым огнём.
Припев:
Мы снова вспомним о нём,
О ласковом друге своём...
Вспомним звёздный причал
И учебный штурвал,
Как нас Юра в полёт провожал,
Юра в полёт провожал.
Вспомним о нём,
Жить рядом с ним нам с тобой повезло...
Вспомним о нём,
Нам он оставил любовь и тепло.
Всё он оставил живым,
Кроме права делать зло.
Вот мы о нём говорим,
И на сердце светло.
Припев.
Станет светлей,
Где-то чуть слышно вздохнут камыши...
Новых друзей
Ты поскорей заводить не спеши.
Знал не вернувшийся друг
Эту преданность души...
В смутном предчувствии вьюг
Всё не спят (шумят) камыши...
Припев.
Звёзды в степи
Вновь зацветут незнакомым огнём...
Вся наша жизнь -
Как бесконечная память о нём.
Будут улыбки побед,
Только друга не вернём.
Брезжит в тумане рассвет,
Словно память о нём.
Припев.