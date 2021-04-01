Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 2021 года № 36-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) в пункте 2 слова "не более 50 человек" заменить словами "не более 100 человек";

б) подпункт "а" пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

"а) не осуществляющих трудовую деятельность или деятельность по гражданско-правовому договору граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции (приложение № 2), соблюдать режим самоизоляции (не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, прогулки, исключая посещение мест массового пребывания людей). Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Данное ограничение не распространяется на граждан, определенных решением оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике;";

в) в пункте 8 слова "Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики," и "учреждений социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики," исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 2021 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







