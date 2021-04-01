Постановление правительства Кировской области от 1 апреля 2021 года № 154-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В подпункте 1.2:

1.1.1.1. В подпункте 1.2.1:

1.1.1.1.1. Подпункты 1.2.1.1, 1.2.1.2 исключить.

1.1.1.1.2. В подпункте 1.2.1.3:

1.1.1.1.2.1. Подпункт 1.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.1. Мероприятия по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, включенные в планы мероприятий по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кировской области, муниципальных образованиях Кировской области".

1.1.1.1.2.2. Дополнить подпунктом 1.2.1.3.1-1 следующего содержания:

"1.2.1.3.1-1. Мероприятия с очным присутствием граждан, проводимые в рамках Первомайской акции профсоюзов, перечень которых утвержден Президиумом Федерации профсоюзных организаций Кировской области, при условии обеспечения соблюдения социального дистанцирования участниками указанных мероприятий".

1.1.1.1.2.3. В подпункте 1.2.1.3.8 слова "ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.1.4, 1.3, 1.4, 1.10" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10".

1.1.1.1.2.4. Подпункт 1.2.1.3.9 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.9. Осуществление деятельности цирка, театров и проведения концертов при условии соблюдения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 21.07.2020 № МР 3.1/2.1.0202-20, требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.1.2.5. Абзац третий подпункта 1.2.1.3.10 исключить.

1.1.1.1.2.6. Подпункты 1.2.1.3.11 и 1.2.1.3.12 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.11. Спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области, муниципальных образований Кировской области (далее - официальные спортивные соревнования), за исключением официальных спортивных соревнований, указанных в подпункте 1.2.1.3.12 настоящего постановления, при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении непревышения предельного количества зрителей, которые могут присутствовать при проведении официального спортивного соревнования, более 75% от общего количества посадочных мест для зрителей на трибунах спортивного сооружения или в зоне спортивного объекта, предназначенной для размещения зрителей;

при соблюдении требований регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020.

1.2.1.3.12. Официальные спортивные соревнования, проводимые на открытом воздухе на спортивных сооружениях, оборудованных стационарными трибунами, а также Кубок мира по альпинизму при условии соблюдения требований регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020".

1.1.1.1.2.7. Дополнить подпунктами 1.2.1.3.14 - 1.2.1.3.16 следующего содержания:

"1.2.1.3.14. Осуществление деятельности по организации на крытых катках массового (свободного) катания на коньках при соблюдении следующих условий:

при организации мест обработки рук кожными антисептиками при входе

в спортивное сооружение, в котором расположен крытый каток, в помещениях раздевалок и других общественных зонах;

при обязательном проведении бесконтактного контроля температуры тела посетителей при входе в спортивное сооружение, в котором расположен крытый каток, и недопуске лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

при установлении режима работы раздевалок с соблюдением требования о количестве лиц, находящихся в раздевалке одновременно, которое должно быть не более 1 человека на 4 кв. метра, с учетом работающего персонала;

при обеспечении соблюдения социального дистанцирования посетителями при нахождении в зоне кассового обслуживания, иных местах общего пользования, а также при входе в зону катания;

при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления.

1.2.1.3.15. Осуществление деятельности детских игровых комнат, размещаемых в торговых, торгово-развлекательных, культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения (далее - детские игровые комнаты), детских развлекательных центров при одновременном соблюдении следующих условий:

при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, методических рекомендаций "Оборудование и организация работы детских игровых комнат, размещаемых в торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 27.06.2018 № МР 2.4.0130-18;

при организации мест обработки рук кожными антисептиками при входе в детскую игровую комнату, детский развлекательный центр, в игровые помещения (зоны) для детей, в помещениях раздевалок и других общественных зонах;

при использовании персоналом и совершеннолетними посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

при обеспечении непревышения предельного количества лиц, включая персонал детской игровой комнаты, детского развлекательного центра, которые одновременно могут находиться в игровых помещениях (зонах) для детей (исходя из расчета не более 1 человека на 4 кв. метра);

при исключении из эксплуатации оборудования, игр и игрушек, которые не допускают возможности их обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

при размещении при входе в детскую игровую комнату, детский развлекательный центр в удобном для обозрения посетителями месте информации с рекомендацией гражданам в возрасте 55 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, перечень которых определяется министерством здравоохранения Кировской области, воздержаться от посещения детских игровых комнат, детских развлекательных центров;

при обязательном проведении бесконтактного контроля температуры тела посетителей при входе в детскую игровую комнату, детский развлекательный центр и недопуске лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

при соблюдении ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления.

1.2.1.3.16. Осуществление деятельности ночных клубов (дискотек), танцплощадок, развлекательных центров, не указанных в подпункте 1.2.1.3.15 настоящего постановления, иных развлекательных и досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации отдыха и развлечений (далее - развлекательные заведения), при одновременном соблюдении следующих условий:

при организации мест обработки рук кожными антисептиками при входе в развлекательное заведение, в зоне кассового обслуживания, гардероба и других общественных зонах;

при обязательном проведении бесконтактного контроля температуры тела посетителей при входе в развлекательное заведение и недопуске лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

при соблюдении ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.3.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.1.3. Подпункт 1.2.1.4 исключить.

1.1.1.1.4. В абзацах втором и третьем подпункта 1.2.1.5 слова "при условии полного приостановления деятельности расположенных в указанных торговых центрах (комплексах) массажных салонов, соляриев, а также соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.1.4 настоящего постановления" заменить словами "при условии соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктом 1.2.1.3 настоящего постановления".

1.1.1.2. В подпункте 1.2.3:

1.1.1.2.1. Абзац четвертый подпункта 1.2.3.2 исключить.

1.1.1.2.2. Абзац шестой подпункта 1.2.3.4 исключить.

1.1.1.2.3. В подпункте 1.2.3.5:

1.1.1.2.3.1. Подпункт 1.2.3.5.3 исключить.

1.1.1.2.3.2. В подпункте 1.2.3.5.5 слова "ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.1.4, 1.3, 1.4, 1.10" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10".

1.1.2. В абзаце первом подпункта 1.3 слова "в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2" заменить словами "в соответствии с подпунктом 1.2".

1.1.3. В подпункте 1.4:

1.1.3.1. В абзаце первом слова "в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2" заменить словами "в соответствии с подпунктом 1.2".

1.1.3.2. Абзац четвертый исключить.

1.1.4. Подпункт 1.5 исключить.

1.2. В пункте 2 слова "в подпунктах 1.1 и 1.2" заменить словами "в подпункте 1.2".

1.3. Дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Рекомендовать гражданам в возрасте 55 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, перечень которых определяется министерством здравоохранения Кировской области, воздержаться от посещения детских игровых комнат, детских развлекательных центров".

1.4. Пункт 5 исключить.

1.5. Подпункт 6.3 пункта 6 исключить.

1.6. Подпункт 7.3 пункта 7 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А. Чурин







