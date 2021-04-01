Указ главы Республики Коми от 1 апреля 2021 года № 35 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 1 апреля 2021 г. № 35





Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пунктах 11, 16.1, подпункте 31 пункта 19.1 слова "1 апреля" заменить словами "30 апреля";

2) в пункте 20.12:

в абзаце первом слова "31 марта" заменить словами "28 апреля";

абзаце второй после слов "по 31 марта 2021 года включительно" дополнить словами "; с 1 апреля 2021 года по 14 апреля 2021 года включительно; с 15 апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года включительно".







