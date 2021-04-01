Лавров: Россия поддерживает отношения со странами Европы, но не с ЕС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале" пояснил, что у Москвы есть отношения с отдельными странами-членами Евросоюза, но не с ЕС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "от отношений с ЕС, которые разрушал Брюссель, осталось только одно - базовый документ об условиях торговли и инвестиций. Он был предметом переговоров между брюссельской комиссией и Российской Федерацией. Это документ, сохраняющий свою силу".

Но при этом, отметил Лавров, "мы сотрудничаем с отдельными странами, но не с ЕС... Единственное, чем ЕС сейчас отличается - это введением санкций, запретом своим членам выполнять это соглашение в той или иной части, поскольку они хотят "наказать Россию". Все, других отношений не существует".

Министр также подчеркнул в интервью, что "нам говорят, будто мы сознательно разрываем отношения, пытаемся перекинуть свои связи с Европой на двусторонние каналы, хотим "расколоть" Евросоюз. Мы никого не хотим раскалывать. Мы всегда говорим, что заинтересованы в сильном и самостоятельном Евросоюзе".

По его словам, если ЕС выбирает несамостоятельную позицию на международной арене - это его право.

"Мы всегда выступали за самостоятельность и единство ЕС, - подчеркнул Лавров. - Но в нынешней ситуации, когда Брюссель разорвал все отношения и когда к нам обращаются (мы никого к себе не зазываем) отдельные страны Европы с предложением пообщаться, приехать к ним или к нам, обсудить какие-то перспективные проекты в двусторонних связях, как мы можем этим партнерам отказывать? Нечестно (даже немного стыдно) пытаться позиционировать такие контакты как нашу линию на внесение раскола в ЕС. У них своих расколов хватает".

Лавров напомнил также, что отношения Москвы с ЕС как организацией выстраивались многие годы.

"На момент, когда произошел госпереворот на Украине, они включали в себя саммиты дважды в год; ежегодную встречу полного состава российского правительства с Еврокомиссией тоже в полном составе; около семнадцати секторальных диалогов от энергетики до прав человека; четыре общих "пространства", выстраиваемых на основе решений саммитов Россия-Евросоюз, по каждому из них была своя "дорожная карта".

Также продолжались переговоры над соглашением о переходе к безвизовому режиму.

"Очень показательно, что еще в 2013 году, задолго до украинского кризиса, Евросоюз их прервал, - подчеркнул Лавров. - Как нам рассказали некоторые коллеги, когда дело дошло уже до принятия решения о подписании соглашения, агрессивное русофобское меньшинство выступило категорически против: нельзя допустить, чтобы Россия получила безвизовый режим с ЕС до того, как он будет предоставлен Грузии, Украине и Молдавии".